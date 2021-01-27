Минск, , 15:45 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1651 и превысило 241,1 тыс. Об этом 27 января сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 241 133 человека с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано десять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1678.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 227 068 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии за время пандемии было проведено 4 399 367 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 847 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.