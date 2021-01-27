Белгород, , 16:07 — REGNUM В Белгородской области 27 января подтверждено 176 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 199 пациентов, пятеро скончались.

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В стационары госпитализированы 1057 человек, из них в тяжелом состоянии на ИВЛ — 47 пациентов. Лечится амбулаторно 2921 человек, на самоизоляции находятся 10 тыс. 823 жителя. Всего в Белгородской области подтверждено 26 тыс. 762 случая заражения инфекцией, выздоровели 22 тыс. 432 человека, скончались 352 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 записались 17 тыс. 436 добровольцев, в том числе 1071 — за минувшие сутки.