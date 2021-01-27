Красногорск, , 15:43 — REGNUM По состоянию на 27 января в Подмосковье от коронавирусной инфекции вакцинировано 59 тысяч человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

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Как отметила глава регионального минздрава Светлана Стригункова, в Подмосковье наращиваются мощности по вакцинации. Для удобства жителей прием пациентов ведется не только в поликлиниках, но также в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах и специальных местах для вакцинации в торговых центрах.

«На данный момент регион получил уже более 133 тысяч доз вакцины, 64,8 тысячи из которых прибыли на минувшей неделе», — рассказала Стригункова.

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