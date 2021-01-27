Краснодар, , 15:39 — REGNUM Следственный комитет (СК) России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей фашистами с августа 1942 года по октябрь 1943 года, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по архивным материалам ФСБ России. В Следственном комитете сообщили, что в период оккупации массовые расстрелы происходили в каждом районе Краснодарского края.

В Краснодаре расстреляны, сожжены и убиты в газовых камерах 13 тыс. человека, в Новороссийские — 7 тыс. человек, в Армавире — 6,7 тыс. человек, на станции Абинской — 2 тыс., в Темрюке — 1 тыс.

В Следственном комитете также привели факты массовых убийств в отдельных населенных пунктах. 13 ноября 1942 года немцы расстреляли 207 мирных жителей поселка Михизеева Поляна Мостовского района.

Кроме того, установлен факт изъятия детей в станице Гостагаевской. Дети отправлены в военный госпиталь Темрюкского района, где из них выкачали кровь, а тела вывезли для захоронения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года следственные органы следственного комитета РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту массовых убийств карателями из Зондеркоманды СС-10 «а».

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани возобновилось следствие по делу о геноциде мирных жителей