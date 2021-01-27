Москва, , 15:39 — REGNUM Для въезда в Россию гражданам из стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — понадобится специальное мобильное приложение и справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» предназначено для граждан ЕАЭС. После сдачи теста на коронавирус человек получит специальный QR-код для мобильного телефона, его занесут в базу ЕАЭС и будут считывать при въезде в России.

При этом надо отметить, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее въезд в Россию граждан государств-участников ЕАЭС только на месяц — с 1 февраля по 1 марта 2021 года. О продлении срока въезда в Россию по не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект «Путешествуй без COVID-19» стартовал в странах ЕАЭС в декабре 2020 года.

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