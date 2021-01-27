Москва, , 15:36 — REGNUM По итогам 2020 года на вторичном авторынке в России первое место в рейтинге самых покупаемых автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) занимает Lada Niva 4×4. Такие выводы сделали специалисты «Авито Авто», проанализировав данные о продажах SUV на вторичном авторынке страны.

За год средняя стоимость подержанной Lada Niva выросла на 5% и составила 168 000 рублей.

На втором месте по популярности на вторичном рынке Chevrolet Niva. Средняя стоимость этой модели составляет 270 000 рублей. Здесь изменений стоимости по сравнению с 2019 годом нет.

Тройку лидеров в рейтинге самых перепродаваемых машин сегмента SUV замыкает KIA Sportage, чья средняя цена равна 800 000 рублей. В годовом сравнении модель подорожала на 0,1%. Далее идут: BMW 5 серии и Toyota RAV4.

Напомним, доля машин сегмента SUV на российском авторынке в прошлом году увеличилась. Если в 2019 году она составляла 18,7%, то в 2020 году это значение выросло до 19,7%.

Читайте также: Обнародована сумма выручки с проданных в Санкт-Петербурге авто сегмента SUV