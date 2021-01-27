Токио, , 15:37 — REGNUM На данный момент судьба летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио, перенесённых из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год, зависит от вакцины от COVID-19. Такое мнение 27 января высказал основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс в интервью агентству «Киодо».

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"Я думаю, в ближайшие несколько месяцев мы должны посмотреть, какой у нас прогресс (в поставках вакцины), но знаете, я думаю, это (проведение ОИ — ред.) еще возможно, если все пойдет хорошо», — сказал он.

Также Гейтс отметил, что будет жаль, если ситуация в данном вопросе не будет складываться хорошо и подчеркнул, что со своей стороны он делает все для того, чтобы вакцины от COVID-19 были одобрены, что, как он считает, необходимо для всего мира.

Отметим, основатель Microsoft с начала пандемии вложил сотни миллионов долларов в борьбу с коронавирусом, и активно выступает на тему коронавируса.