Курск, , 15:32 — REGNUM В Курской области 27 января зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 25 тыс. 571 положительный тест.

Выписаны после выздоровления были 22 тыс. 491 пациент, в том числе 146 — за последние сутки. Скончались 359 человек.

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