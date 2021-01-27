Красногорск, , 15:30 — REGNUM Продукция, помеченная знаком «Сделано в Подмосковье», появятся в продаже осенью 2021 года. Об этом 27 января сообщается на сайте правительства Московской области.

В работе по созданию собственного торгового знака Подмосковье опирается на опыт других регионов, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Философия этой истории будет состоять в том, что мы определим группы производителей товаров в Московской области и зададим им определенные правила игры», — заявил Воскресенский

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