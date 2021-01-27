Ульяновск, , 15:25 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса продолжается смягчение условий работы учреждений: увеличивается наполняемость зрительных залов увеличена. Соответствующие изменения внес в указ «О введении режима повышенной готовности» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Региональные власти отмечают, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации наполняемость зрительных залов учреждений культуры и спорта Ульяновской области будет увеличена до 50%. Речь идёт, в частности, о показах спектаклей, концертов, фильмов, спортивных мероприятиях.

При этом организаторы должны учитывать, на одного участника должно приходиться 4 кв. метра. Также сохраняются санитарно-эпидемические требования к посетителям: входной фильтр, масочный режим, безопасная дистанция, дезинфекция рук.

Напомним, ранее в Ульяновской области разрешили проведение банкетов, свадеб и корпоративных мероприятий, режим самоизоляции для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями стал рекомендательной мерой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждён 42 991 случай заражений новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 39 262 человека (91,33%), скончались 583 пациента.

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