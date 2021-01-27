Красногорск, , 15:18 — REGNUM В течение 2021 года в Подмосковье планируется завершить строительство и реконструкцию 40 бюджетных объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения. Об этом 27 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Наиболее крупные учреждения образования должны ввести в эксплуатацию в Раменском, Солнечногорске и Подольске. В этих населенных пунктах планируется построить пять школ на 1,1 тысячу мест.

«Общая площадь бюджетных социальных объектов, которые планируется построить в 2021 году — более 380 тысяч квадратных метров», — заявил начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

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