Москва, , 15:15 — REGNUM Чаще всего работодатели в России для набора персонала пользуются специальными интернет-ресурсами по поиску работы (53%), приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Ищут новых сотрудников через знакомых 50% руководителей компаний. Привлекают молодых специалистов — выпускников и студентов вузов — 20%. Просматривают данные биржи труда и центров занятости 16%.

Среди других способы поиска новых сотрудников работодатели назвали: кадровые агентства (14%), и специализированные печатные издания (13%). Не требуются работники в 5% компаний.

Опрос проведен в ноябре 2020 года. Опрошены 500 руководителей компаний в РФ. Статистическая погрешность не превышает 4,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждый пятый работодатель (19%) считает, что сотрудники должны сообщать откуда они работают в удаленном режиме.

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