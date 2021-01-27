Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Мост-дублёр на улице Малиновского в Ростове-на-Дону могут открыть для пассажирского транспорта в конце апреля 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил донской губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, открыть путепровод в настоящее время не представляется возможным в связи с переносом электросетей. Однако ранее ряд источников предположил, что причина кроется в отсутствии подъездных путей и затянувшемся выкупе земельных участков у собственников.

«Если это получится, то движение общественного транспорта мы запустим несколько раньше, чем планировали, примерно в конце апреля. Будем смотреть по ситуации», — отметил Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее об открытии моста-дублёра заявлял заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Константин Солонский.

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