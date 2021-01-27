Тбилиси, , 15:12 — REGNUM К зданию министерства образования Грузии в Тбилиси 27 января вышли на акцию протеста студенты вузов, у которых из-за задержки оплаты обучения приостановили статус в учебных заведениях. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

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Протестующие заявляют, что не могут платить за обучение, так как члены их семей потеряли работу из-за экономического кризиса, вызванного пандемией. Студенты просят сократить стоимость обучения вдвое и вернуть им статус учащихся.

Сообщается, что студенты ранее отправляли обращение председателю парламентского комитета по образованию, науке и культуре Тее Цулукиани, но ответа не получили.

«Пока мы не получили ответа. Нет группы, которая бы занималась исследованием того, посещают ли студенты лекции во время пандемии, имеют ли они технические возможности для получения образования», — сообщила журналистам участница акции, член общественной организации «Движение за народ» Нино Цуладзе.

Студенты также заявили, что дистанционное образование, которое ввели во всех вузах Грузии из-за пандемии, неэффективно. Кроме того, в отличие от школьников им не предоставили льгот на оплату интернета.

Стоит отметить, в Грузии проходят массовые протестные акции, на которые выходят недовольные тем, что в стране действуют карантинные ограничения. В Тбилиси волна протестов началась 24 января. Сегодня, 27 января, протестную акцию организовали в Кутаиси.

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