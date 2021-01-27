Москва, , 15:01 — REGNUM Актер московского театра «Гоголь-центр» Андрей Болсунов скончался в возрасте 51 года. Об этом 27 января сообщается на официальной странице театра в соцсети Instagram.

«Сегодня умер актер Андрей Болсунов. Нашим зрителям он знаком по спектаклям «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны», «Страх». Андрей остался в труппе после того, как театр им. Гоголя стал «Гоголь-центром», и был важной и неотъемлемой частью нашей команды», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что покойный был неизменно остроумным, жизнерадостным и деликатным человеком, а также харизматичным артистом и надежным партнером. Помимо этого, команда «Гоголь-центра» выразила свои искренние соболезнования семье и близким актера.

Отметим, Андрей Болсунов родился 14 января 1969 года и окончил Театральное училище им. Щепкина. С 1993 года стал актером Театра им. Гоголя, который с 2013 года называется «Гоголь-центр».