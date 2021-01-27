Нур-Султан, , 14:55 — REGNUM Минздрав Казахстана планирует зарегистрировать вакцину «Спутник V» местного производства 15 февраля. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов 27 января на брифинге.

По его словам, Карагандинский фармацевтический комплекс уже начал производство первой партии вакцины в объеме 90 тыс. доз. Вакцина станет доступна для отгрузки с 26 февраля.

Шоранов добавил, что до конца года объем производства планируется довести до 2 млн доз. Кроме того, в начале февраля российская сторона поставит в Казахстан 20 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация населения Казахстана начнется с 1 февраля. Кроме того, подходит к концу третья стадия клинических испытаний казахстанской вакцины.

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