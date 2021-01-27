Москва, , 14:55 — REGNUM В новогодние каникулы в 2021 году из-за заболевания COVID-19 российские туристы отменили 44% поездок от общего числа обращений по страховке, в том числе и за границу, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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В 2020 году в новогодние праздники доля отмененных поездок по медицинским причинам составляла 85%. В 2021 году медицинские причины составили 99% от всех случаев обращения к страховщику за возмещением.

В два раза в среднем выросла сумма заявленного убытка и составила 110 тыс. руб. В основном туристы отказывались от поездок в Турцию, Танзанию, ОАЭ, на Кубу и по России.

Как сообщало ИА REGNUM, довольны тем, как провели новогодние каникулы в 2021 году, 61% жителей России, что на 12% меньше, чем в 2020 году.

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