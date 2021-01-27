Волгоград, , 15:30 — REGNUM Ещё 241 носитель коронавируса выявлен в Волгоградской области 27 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 4077 человек, выписаны после лечения 234 человека, скончались пять пациентов.

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Всего в Волгоградской области подтверждён 42 тыс. 381 случай заражения СОVID-19. Выздоровели 40 тыс. 421 человек, скончались от осложнений 587 пациентов.

В больницах находятся 4037 взрослых и 40 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1373 человека.