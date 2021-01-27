Саратов, , 14:48 — REGNUM На территории Саратовской области 28 января ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и тумане.

Так, ночью и днем 28 январоя местами по области сохранится туман с видимостью 500 метров и менее. Также возможна изморозь до 49 мм и гололедица на дорогах. В течение дня будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опуститься до минус 6 градусов, а днем потеплеет до — 1… — 3 градусов.

В связи с предстоящей погодой возможны дорожно-транспортные происшествия, обрыв линий электропередач и связи, затруднения в работе транспорта.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове за прошедшие выходные, 23−24 января, от падения сосулек погиб 12-летний ребенок, пострадала 46-летняя женщина, которую госпитализировали с травмами средней степени тяжести. В результате падений из-за гололеда различные травмы получили четыре человека, в том числе 13-летний подросток.

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