Мурманск, 27 января 2021, 14:42 — REGNUM В «красных зонах» медучреждений Мурманской области свернули сто коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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«Часть персонала вернулась на работу в другие отделения для увеличения доступности медицинской помощи по другим профилям», — рассказали в штабе.
В настоящее время в медучреждениях региона свободными остаются 35% ковидных коек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области выявили 198 носителей коронавируса.