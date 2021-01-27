Нижний Новгород, , 14:40 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 января выявили 2763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным приростом зараженных за последние два месяца. Накануне был выявлен 2771 новый носитель коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 452 011 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 474 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 290, в Самарской области — 275, в Саратовской области — 252, в Пензенской области — 230, в Ульяновской области — 228, в Кировской области — 199, в Удмуртии — 178, в Оренбургской области — 170, в Башкирии — 167, в Чувашии — 93, в Татарии — 84, в Мордовии — 79, в Марий Эл — 44.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 82 560 случаев, в Ульяновской области — 42 991, в Саратовской области — 42 206, в Самарской области — 39 136, в Пермском крае — 38 651, в Оренбургской области — 33 420, в Пензенской области — 31 813, в Кировской области — 31 682, в Удмуртии — 24 941, в Башкирии — 23 577, в Чувашии — 19 102, в Мордовии — 15 736, в Татарии — 15 707, в Марий Эл — 10 489.

Полностью выздоровели 390 047 жителей округа, за последние сутки выписаны 2732 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8505 человек, за минувшие сутки скончались 80 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 73 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 140 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 27 января, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 331 человек, в течение минувших суток летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 482 жителя Удмуртии умерли с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января в России с начала пандемии подтверждено 3 774 672 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 17 741 новый носитель SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 202 483 жителя России, за сутки выписаны 27 922 человека. 71 076 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 594 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 501 113 человек.