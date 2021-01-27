Тамбов, , 14:37 — REGNUM В Тамбове 27 января прошли торжественные мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Губернатор Александр Никитин возложил цветы к обелиску с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, стеле с землей города-героя Ленинграда, а также к мемориалу Вечный огонь. К нему присоединились депутаты облдумы, молодогвардейцы и волонтёры Победы.

«Героизм наших солдат не имеет никаких примеров в истории, он останется навсегда в памяти у нас, у потомков. Более 2,5 миллионов человек оказались в блокаде, из них 400 тысяч детей. Стойкость, которую проявили люди, вызывает уважение. Были и те, кто в эвакуации оказались в Тамбовской области, связали свою жизнь с нашим регионом. Война прошла через каждую семью. Я с особым трепетом отношусь к таким датам. Дед моей супруги принимал участие в прорыве блокады, погиб, похоронен в братской могиле. Мы и наши дети помним об этом, чтим память. Всем ныне живущим ветеранам хочу пожелать самого главного — крепкого здоровья», — заявил Никитин.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. В ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции 27 января 1944 года окончательно снята блокада города. В Тамбовской области на данный момент проживают 50 блокадников.