Тамбов, 27 января 2021, 14:37 — REGNUM В Тамбове 27 января прошли торжественные мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Губернатор Александр Никитин возложил цветы к обелиску с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, стеле с землей города-героя Ленинграда, а также к мемориалу Вечный огонь. К нему присоединились депутаты облдумы, молодогвардейцы и волонтёры Победы.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. В ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции 27 января 1944 года окончательно снята блокада города. В Тамбовской области на данный момент проживают 50 блокадников.