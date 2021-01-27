Самара, , 14:44 — REGNUM Студенческие отряды намерены сформировать в средне-специальных учебных заведениях (ссузах) Самарской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что созданием студенческих отрядов в ссузах региона будет заниматься самарское региональное отделение «Российских студенческих отрядов».

Эта идея была поддержана главой области Дмитрием Азаровым на встрече со студентами 25 января.

«С удивлением узнал, что в колледжах и техникумах эта работа еще не ведется и штабов студенческих отрядов там нет. Давайте мы это вместе сделаем», — тогда заявил областной губернатор.

Отмечается, что с 28 января представители регионального отделения «Российских студенческих отрядов» начнут проводить встречи с руководством и студентами профессиональных образовательных организаций области. Всего они намерены провести встречи в десяти крупнейших ссузах региона.

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