Самара, 27 января 2021, 14:44 — REGNUM Студенческие отряды намерены сформировать в средне-специальных учебных заведениях (ссузах) Самарской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что созданием студенческих отрядов в ссузах региона будет заниматься самарское региональное отделение «Российских студенческих отрядов».
Эта идея была поддержана главой области Дмитрием Азаровым на встрече со студентами 25 января.
Отмечается, что с 28 января представители регионального отделения «Российских студенческих отрядов» начнут проводить встречи с руководством и студентами профессиональных образовательных организаций области. Всего они намерены провести встречи в десяти крупнейших ссузах региона.
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