Махачкала, , 14:34 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов призвал чиновников, депутатов, руководителей министерств принять участие в вакцинации от коронавируса, подав таким образом пример населению.

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«Мы должны своим примером показать, что ей можно доверять. Вот мы лично — доверяем. <…> Нельзя требовать от людей идти на пункты вакцинации, если сами туда не пошли», — сказал Сергей Меликов 26 января в ходе заседания оперативного штаба.

При этом, как отметил руководитель региона, участие в прививочной кампании «не должно быть за гранью каких-то норм», для галочки или ради показателей. Не надо спешить делать прививку тем, кто уже переболел и имеет антитела, но те, кто нуждается в вакцинации, должны сделать прививку,

Напомним, ситуация с коронавирусом в Дагестане в последние недели заметно улучшается. В республике снижается число новых выявленных случаев заражения. В настоящее время активно набирает обороты процесс вакцинации. В регионе привит уже 821 человек. Создано 54 пункта вакцинации.