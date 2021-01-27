Афины , , 15:09 — REGNUM Никаких неблагоприятных побочных эффектов во время вакцинации пожилых граждан Греции в стране не зафиксировано. Об этом, как передает AMNA, сообщила 27 января глава Национального комитета по вакцинации Мария Феодориду, выступая вместе с Генеральным секретарем министерства здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи Мариосом Фемистоклеусом на брифинге по программе вакцинации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Феодориду отметила, что первый укол вакцины обеспечивает только половину защиты, которую человек получит от введения обоих уколов, получив с ними 95%-ную степень защиты.

По ее словам, большинство жителей Греции, принадлежащих к уязвимым группам населения, будут вакцинированы к началу предстоящего лета.

Фемистоклеус сообщил, что правительство получило еще одну партию из 100 000 вакцин от Pfizer в понедельник, и подчеркнул, что «поставки возобновились, мы надеемся, что график будет соблюден».