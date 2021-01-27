Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM В Ростовской области в течение 2021 года необходимо создать муниципальные филиалы Центра управления регионов. Это позволит более оперативно реагировать на обращения граждан.

На первом этапе муниципальные ЦУР должны быть созданы в пяти городах Ростовской области. В 2022 году сеть территориальных филиалов должна охватить все 55 муниципальных образований.

«Власть должна стать более мобильной. Работой с обращениями региональные и местные органы занимались и раньше. Внедрение ЦУРа позволяет делать это более концентрированно. Главы должны принять все меры по обеспечению взаимодействия с центром управления. Принципиальными являются обработка обращений жителей области, быстрая реакция на проблемы и принятие решений», — подчеркнул донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что новая структура, специалисты которой занимаются мониторингом всех обращений жителей в адрес властей, появилась в Ростовской области в ноябре 2020 года.

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