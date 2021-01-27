Ташкент, , 14:30 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Ташкента изъяли с начала 2021 года 567 ножей, 34 биты, 11 кастетов и три топора, сообщили в главном управлении внутренних дел столицы Узбекистана.

Среди учащихся школ изъято 25 ножей и семь кастетов. Сотрудники ОВД провели беседы с родителями подростков. В отношении некоторых из них составлен протокол об административном правонарушении.

Согласно законодательству Узбекистана, ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, влечет штраф до одной базовой расчетной величины — 223 тыс. сумов ($21).

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