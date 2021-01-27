Казань, , 14:32 — REGNUM Глава ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарии Ренат Залютдинов скончался от последствий заражения коронавирусом на 69-м году жизни. Информацию об этом подтвердили 27 января в ассоциации.

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Место и время захоронения пока неизвестно.

Залютдинов возглавлял ассоциацию с 2004 года. Мэрия Казани выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего и разделяет горечь невосполнимой утраты в связи с его кончиной.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии, по информации на 27 января, носителями коронавируса числятся 15 707 человек, за сутки заболевание выявили у 84 жителей. Минувшим днем заразились 85 человек. Всего выздоровели 12 138 пациентов, за сутки — 98. С начала наблюдения зарегистрировано 264 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне жертвами коварной болезни стали еще четыре человека.

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