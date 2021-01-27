Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Власти Ленинградской области приняли решение о создании государственной подрядной организации для расселения аварийного жилья. Это будет компания, которая готовит документы для получения застройщиками разрешений на строительство и разрешений на ввод жилья, ведёт контроль за строительством. Об этом 27 января сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, новая структура будет готовить документы для разрешения на строительство и на ввод, контролировать строительный процесс — своего рода производственно-технический отдел. Это позволит избежать проблем с подрядчиками, которые часто уходят с объектов, не достроив, или банкротятся.

«Создание (новой структуры) не приведет к увеличению расходов и численного состава управленческого аппарата, работать будут сотрудники структуры АИЖК*, которые и так уже являются совместителями в управлении проектами АИЖК», — пояснил он.

Однако будет увеличен линейный персонал на объектах строительства.

* — Агентство по ипотечному жилищному кредитованию

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