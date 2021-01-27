Брюссель, , 14:25 — REGNUM Представители британской фармацевтической компании AstraZeneca Plc прервали телефонные переговоры с ЕС по поводу поставок вакцины от коронавируса, сообщает 27 января Bloomberg.

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Правительства стран Европейского союза намеривались добиться от британской компании объяснений относительно того, с чем связана задержка поставок препарата.

В самой компании AstraZeneca отказались прокомментировать информацию о прекращении переговоров с ЕС со стороны ее представителей.

Напомним, на прошлой неделе британская компания AstraZeneca заявила о том, что поставки препарата для вакцинации от коронавируса в ЕС будут сокращены. Подобный шаг в Брюсселе назвали неприемлемым.