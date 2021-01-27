Москва, , 18:31 — REGNUM Олег Шереметьев лишен статуса депутата Московской городской думы (был в составе фракции КПРФ — прим. ИА REGNUM). Соответствующее решение было принято на первом в 2021 году заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Основанием для такого решения стало наличие судимости. Замоскворецкий суд столицы 22 октября 2020 года признал Шереметьева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Парламентарию было назначено наказание в виде четырёх лет колонии условно, а также штрафа в размере 2 млн 171 тыс. рублей. Осужденный обжаловал приговор, что дало ему возможность сохранить мандат до решения суда апелляционной инстанции. Однако 13 января 2021 года Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции и приговор вступил в законную силу.

«Поступил вступивший в силу приговор Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении Олега Шереметьева. Согласно закону «О статусе депутата Московской городской думы», полномочия депутата Мосгордумы прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу решения суда в отношении депутата. Никакой альтернативы закон «о статусе депутата Московской городской думы» не предусматривает», — заявил председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы Александр Семенников («Единая Россия»).

В итоге «за» лишение Шереметьева мандата депутата проголосовали 26 парламентария, «против» — 15.

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