История вопроса

Учебный год начался 1 сентября 2020 года в России по новым правилам. Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в школах. Они включают в себя не только уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, установку дозаторов с антисептиками и закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий. Утром всем учащимся будут измерять температуру, в случае выявления учащихся с признаками ОРВИ они будут изолироваться до приезда скорой помощи. Для каждого класса установят собственное время начала уроков и перемен. Масочный режим носят рекомендательный характер. Родители опасаются, что в новом учебном году будет снова введено дистанционное обучение.