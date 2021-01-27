Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Бывший вратарь петербургской футбольной команды «Зенит» Вячеслав Малафеев выписан из больницы, куда попал с коронавирусной инфекцией. Об этом 27 января он сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, 20 января Вячеслав Малафеев и его тесть были госпитализированы в клиническую больницу №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России с 50−75% поражением легких и температурой 39 градусов.

В среду, 27 января, Малафеев сдал повторный тест, а после сообщил что его выписали домой.

«Вылечили, отпустили. Спасибо, герои», — написал Вячеслав Малафеев.

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