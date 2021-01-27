Ярославль, , 14:21 — REGNUM В Ярославской области произошло снижение количества пациентов, которые лечатся от COVID-19 в больницах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.

Госпиталь в Ярославле

По данным на 27 января в больницах лечились 1527 жителей региона. 27 декабря их было на четверть больше — 2076. Основное снижение пришлось на последние две недели. При этом количество выявляемых случаев коронавируса в регионе не уменьшается, оставаясь на уровне 187−190 человек в сутки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, снижается количество пациентов с COVID-19, проходящих лечение в стационаре, при этом растёт число больных, которые лечатся дома. По состоянию на 27 января показатель свободного коечного фонда составляет 41%. Это на 21% больше установленного критерия нормативной потребности. На рост числа свободных коек повлияли новые правила выписки больных, которые установлены Минздравом.

«Данные изменения связаны с изменением порядка выписки пациентов из стационара, критериев выздоровления пациентов с установленным диагнозом «Новая коронавирусная инфекция», установленных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №1140н, который предусматривает перевод на амбулаторное долечивание пациентов до получения отрицательного результата исследования биологического материала от больного на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной реакции, а также с уменьшением количества пациентов со средней и легкой степенью тяжести, находящихся на стационарном лечении, с увеличением количества пациентов, обращающихся за медицинской помощью в первые дни заболевания», — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Всего по данным регионального оперштаба, за время пандемии в Ярославской области заразились 27 380 человек, выздоровели 25 685, умерли 303.

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