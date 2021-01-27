Москва, , 14:28 — REGNUM Меры профилактики коронавируса в метрополитене Москвы сравнили с работой по санитарной безопасности в других метро мира. Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на исследование Международного союза общественного транспорта.

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Эксперты этой международной организации исследовали способы борьбы с распространением коронавирусной инфекции в 16 метрополитенов мира. В частности, анализировались подземки в таких городах, как Пекин, Сеул, Берлин, Париж, Лондон, Мадрид, Гонконг и ряд других. Оказалось, что среди всех изученных метрополитенов только в московском дезинфицировали тоннели. Также в подземке российской столицы чаще проводили обработку пассажирских зон.

При этом Москва и Лиссабон — единственные города, где работники подземки регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил о сохранении риска нового роста числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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