Ставрополь, , 14:07 — REGNUM Правительство РФ направит в субъекты Северо-Кавказского федерального округа 131,2 млн рублей. Денежные средства пойдут на обеспечение бесплатными лекарственными средствами пациентов с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

В документе, опубликованном на сайте правительства РФ, говорится, что больше всех достанется из этой суммы Ставропольскому краю — 47,86 млн рублей. Дагестан получит 26,17 млн рублей, Карачаево-Черкесия — 23,78 млн рублей, Северная Осетия — 17,66 млн рублей.

Меньше всех досталось Ингушетии — 1,56 млн рублей, Чечне — 4,44 млн рублей и Кабардино-Балкарии — 9,73 млн рублей.

Денежные средства пойдут на закупку лекарств для амбулаторных больных. Их получат те, кто лечится дома под контролем медиков. Им будут бесплатно по рецепту врачей выписаны лекарственные средства для проведения комбинированного лечения болезни и профилактики развития осложнений.