Йошкар-Ола, , 14:02 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе также был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 151 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января в регионе выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 45 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 489 случаев.

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