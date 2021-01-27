Казань, , 14:04 — REGNUM Реконструкцию Чайковых озер, расположенных на территории горбольницы №7, запланировали провести в Ново-Савинском районе Казани. Здесь появятся зоны реабилитации, арт-терапии, фитотерапии и многое другое. О предстоящей работе 27 января проинформировал мэра города Ильсура Метшина архитектор проекта Виталий Волков.

Общая площадь территории Чайковых озер — около 9,5 га. Реконструкция пройдет в два этапа. На первом затронут Малое Чайковое озеро площадью 2,6 га. Данная территория будет представлять собой уникальный комплекс по реабилитации пациентов горбольницы №7. В новом парке станут практиковать рефлексотерапию, социотерапию, ароматерапию, арт-терапию. Также здесь установят реабилитационные и спортивные тренажеры. Пациенты, кроме этого, смогут самостоятельно выращивать и ухаживать за растениями, которые посадят в огороде. В рамках реконструкции озера проведут искусственную аэрацию водоема.

Вторым этапом станет реконструкция территории Большого Чайкового озера, его площадь — 6,8 га. Здесь создадут удобную деревянную прогулочную зону, лавочки и смотровую площадку. По территории смогут прогуляться не только пациенты, но и жители района.

По мнению мэра Казани, новый парк станет первым этапом в создании рекреационных зон в районе кварталов, где велась плотная застройка в 90-е годы и нет общественных пространств.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году абсолютным победителем XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре среди регионов стала Татария. Республика была удостоена Гран-при и получила 13 дипломов за различные проекты. Всего от Татарии в конкурсе участвовали 19 проектов.

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