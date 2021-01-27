Кигали, , 14:11 — REGNUM Жители столицы Руанды, Кигали, вышли на улицы города во вторник, 26 января, после того, как национальная сборная по футболу прошла в четвертьфинал Кубка африканских наций. Об этом сообщает BBC Africa.

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Напомним, что в городе ввели 15-дневный полный карантин, чтобы предотвратить вторую волну случаев заражения коронавирусом. Карантин закончится в следующий вторник, 2 февраля. Все передвижения вне дома требуют разрешения полиции за исключением основных поставщиков услуг.

Стихийные уличные торжества начались в городе после того, как сборная Руанды по футболу обыграла команду Того со счетом 3:2 и вышла в плей-офф турнира, проходящего в Камеруне. Большинство людей не носили маски для лица и не придерживались норм социальной дистанции, согласно видео, опубликованным в социальных сетях.

«Я забыл про коронавирус, я не мог остаться дома. Шум и крики ликования были слышны повсюду до поздней ночи», — сказал корреспонденту ВВС житель города Эли Каринганире.

В полиции предприняли попытки разогнать фанатов и призывали людей вернуться домой.

Торжества состоялись, несмотря на то, что во вторник, 26 января, в Руанде подтвердили 574 новых случая заражения коронавирусом, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. В январе 2021 года было зарегистрировано более половины всех смертей, а также одна треть от общего числа 13 885 выявленных случаев заражения вирусом.

В следующем туре чемпионата Руанда встретится либо с Гвинеей, либо с Замбией

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