Екатеринбург, 27 января 2021, 14:26 — REGNUM В центре Екатеринбурга установили памятный знак на месте снесённого символа города — Краснознамённой группы с Орденом Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Мемориальный объект разместили в восьмую годовщину сноса народного памятника. «Красные шпили» варварски демонтировали в январе 2013 года, что вызвало возмущение и протесты со стороны жителей. Авангардный памятник был посвящён вкладу горожан в Победу в Великой Отечественной войне, а также революционным, трудовым и научным подвигам жителей.
Городские власти ранее пообещали вернуть знамённую композицию на историческое место. Однако Краснознамённая группа до сих пор не восстановлена, обратили внимание активисты.
«Пока памятник не возвращён — на площадке будет напоминание, что здесь произошло и чего именно город оказался лишён в 2013 году из-за варваров-чиновников», — заявил представитель «Сути времени» в Екатеринбурге Артём Брусницын.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация города провела экспертизу площадки для возвращения Краснознамённой группы. Памятник обещают вернуть в 2021 году.
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