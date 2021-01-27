Сыктывкар, , 14:00 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 142 носителя коронавируса, 65 из их — в столице республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В лидерах по приросту заболевших — Ижемский район (+17) и Усинске (+15). Всего на лечении с COVID-19 находятся 4945 человек.

По данным штаба, за сутки в республике скончались семь ковид-пациентов. Общее число жертв коронавируса выросло в Коми до 680.