Москва, , 14:00 — REGNUM Возрастная идентификация несовершеннолетних в социальных сетях может стать обязательной. С соответствующей идеей на совместном заседании комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и комиссии ОП Подмосковья по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства выступил глава комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Необходима возрастная идентификация детей в социальных сетях», — сказал Рыбальченко.

Он напомнил, что на сегодняшний день возрастная идентификация в социальных сетях является добровольной, однако можно увидеть, как взрослый контент распространяется среди детей: «Мы считаем необходимым, что мы можем это потребовать, по крайней мере, потребовать от органов власти принять соответствующие меры, мы как родительское сообщество».

Рыбальченко также не исключил возможности появления специальных СИМ-карт для несовершеннолетних: «Они [СИМ-карты] могут быть не обязательными, а добровольными <…> и могли бы использоваться для других целей».