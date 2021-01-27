Калуга, , 14:05 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Обнинска 1954 года рождения, житель Медынского района 1950 года рождения и житель Малоярославецкого района 1956 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 212 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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