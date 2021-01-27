Грозный, , 13:55 — REGNUM Чеченский уполномоченный по правам человека Нурди Нухажиев обратился с просьбой выдать России выходца из Чечни Ахмеда Закаева. Оправдывающий терроризм и скрывающийся с 2000 года на территории Великобритании Закаев после проведения успешной спецоперации в Чечне по уничтожению последней банды террористов, выступил с провокационной речью, в которой не только оправдывал терроризм, но и призвал оценить их заслуги, наградив посмертно.

«Наступил момент истины и для британского правосудия. Оно обязано признать, что человек, собирающийся «награждать» посмертно террористов, открыто присягавших ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должен быть привлечен к ответственности», — написал Нухаждиев в своем обращении верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Омбудсмен обратил внимание ООН на то, что Британия, являясь постоянным членом Совета безопасности ООН, укрывает на своей территории гражданина России.

Напомним, ранее с просьбой ко всем международным организациям, в том числе ООН, обратился глава Чечни Рамзан Кадыров. Назвав Ахмеда Закаева террористом №1, чеченский лидер потребовал выдать его властям РФ и Чечни для привлечения к ответственности.

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