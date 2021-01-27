Саранск, , 13:51 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1952 года рождения поступила в Республиканскую клиническую больницу им. С.В. Каткова с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. В числе сопутствующих патологий — сахарный диабет 2 типа, а также язва желудка

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 131 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января в регионе выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 80 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 736 случаев.