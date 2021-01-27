Томск, , 13:50 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин намерен продлить в регионе режим ограничений, введённый из-за коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в областной администрации.

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По словам Жвачкина, эпидситуация в Томской области «значительно улучшилась». Жители региона стали «бережно и ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих».

»Но хочу подчеркнуть: расслабляться рано. Эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность», — заявил губернатор.

Он отметил, что с 1 февраля намерен продлить действующий в Томской области режим повышенной готовности. В частности, в регионе продолжит действовать масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января в Томской области выявлено 27 832 носителя коронавируса, выздоровели 24 897 человек.

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