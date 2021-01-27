Саранск, , 13:47 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 27 января выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 80 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 736 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 84 человека, всего с начала пандемии выздоровели 13 156 жителей Мордовии. 131 человек скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Накануне скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2449 человек.

Отметим, 79 новых случаев заражения в республике зарегистрировано последний раз в период осенне-зимнего подъема заболеваемости по состоянию на утро 9 ноября, с этого момента фиксировалось больше 80 заражений в сутки.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 26 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1504 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2200 человек.