Уфа, , 13:52 — REGNUM Полицейских, которые спасли во время пожара семь человек, наградят в Башкирии. Об этом 27 января сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Салавате участковый уполномоченный и полицейский-водитель Центра кинологической службы прибыли на вызов в жилой дом по улице Октябрьской. Там они увидели густой черный дым, который валил из-под двери одной из квартир.

Полицейские оперативно выбили дверь квартиры и услышали крики женщины. Участковый бросился на помощь и вынес двух женщин, одна из которых уже потеряла сознание. После этого полицейские эвакуировали из соседней окутанной дымом квартиры ещё пять жильцов.

«Этих доблестных ребят, Руслана и Альберта, мы обязательно представим к награде», — сообщил Хабиров.

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