Челябинск, , 13:47 — REGNUM В Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о краже 77 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрит Красноармейский райсуд. Всего под суд отданы шестеро местных жителей. Следователи полагают, что они осуществили врезку в магистральный нефтепровод Уфа — Петропавловск. А затем в ноябре 2019-го — январе 2020 года ими было похищено 77 тонн дизтоплива. Размер ущерба компании АО «Транснефть-Урал» превысил 3,3 млн рублей.

Также незаконная врезка привела к нарушению целостности трубы. Это повлекло ущерб в размере почти 80 тыс. рублей. Участники группировки были пойманы на месте преступления и теперь дожидаются суда. Транспортные средства двоих обвиняемых арестованы.