Москва, , 13:48 — REGNUM Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом 27 января сообщил актер и драматург Николай Коляда на своей странице в соцсети Facebook.

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме», — написал в своем сообщении Коляда.

При этом причины смерти артиста не сообщаются.

Отметим, Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье и в 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Работал актером в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке и театре «Сатирикон». Также известен своими ролями в сериалах «Вечный зов», «Молодежка», «Громовы» и др.